Польша подняла в воздух истребители якобы из-за угрозы появления БПЛА
Редакция сайта ТАСС
06:44
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Истребители Польши и НАТО подняты в небо над республикой в связи с существующей, по утверждению Варшавы, угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил.
"В нашем воздушном пространстве действуют польские и союзные ВВС", - говорится в X.
В ночь на среду почти на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.