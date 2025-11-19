Польша подняла в воздух истребители якобы из-за угрозы появления БПЛА

Речь идет о предполагаемой атаке на Украине

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Истребители Польши и НАТО подняты в небо над республикой в связи с существующей, по утверждению Варшавы, угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил.

"В нашем воздушном пространстве действуют польские и союзные ВВС", - говорится в X.

В ночь на среду почти на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.