КНР продолжит укреплять культурные обмены с РФ

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что страна придает большое значение содействию обмену кадрами между республикой и Россией

ПЕКИН, 19 ноября. /ТАСС/. Китай и Россия продолжат укреплять культурные обмены в интересах двух народов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя решение российской стороны ввести безвизовый режим для китайских граждан.

"Китай придает большое значение содействию обмену кадрами между КНР и РФ <...>. Стороны продолжат укреплять культурные обмены в соответствии с общими интересами двух народов", - отметила она.