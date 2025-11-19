Украина и Румыния уведомили Молдавию о нарушении ее границ дроном

Из-за низкой высоты полета объект не обнаружили

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Украина и Румыния уведомили Минобороны Молдавии о нарушении воздушного пространства республики беспилотником неизвестного происхождения. Об этом говорится в Telegram-канале молдавского министерства.

"В ходе обмена информацией с партнерами из Украины и Румынии было подтверждено пересечение национального воздушного пространства беспилотным летательным аппаратом <...>. Беспилотник не был обнаружен системами мониторинга воздушного пространства [Молдавии] из-за низкой высоты полета", - отмечается в сообщении.

Там уточнили, что летательный аппарат пересек воздушное пространство Молдавии в промежутке между 03:22 и 03:35 (04:22 и 04:35 мск), следуя на высоте около 100 метров от населенного пункта Лесная (Украина) в направлении населенного пункта Саицы района Штефан Водэ.

Ранее в Молдавии неоднократно обнаруживали обломки БПЛА, а также украинских ракет ПВО.