Медведчук: вернуть Украине государственность невозможно из-за деградации власти

По словам главы движения "Другая Украина", в стране сменилось шесть президентов, но ни у одного из них "не хватило мужества перечить коллективному Западу и отстаивать интересы своего народа"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Катастрофическая деградация властной элиты на Украине делает невозможным восстановление государственности в стране. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что на Украине сменилось шесть президентов, но ни у одного из них "не хватило мужества перечить коллективному Западу и отстаивать интересы своего народа".

"Последняя перезагрузка власти была при [Владимира] Зеленском, но оказалось, что на смену продажной элите пришла более продажная и преступная. Прежних коррупционеров хоть кровь останавливала, нынешних беспредельщиков не останавливает ничего. Идет катастрофическая деградация властной элиты, при которой восстановить государственность не представляется возможным", - написал он в своей авторской статье, распространенной на сайте движения "Другая Украина".

Медведчук подчеркнул, что проблему для России составляет то, что коллективный Запад будет скупать украинскую продажную элиту и СМИ с одной целью - натравить украинский народ против России, заставить умирать его за чужие интересы. России же, продолжил он, выгодно иметь в своем составе украинцев как братьев и вместе с ними строить общее государство, как это было много раз в истории.

"Поэтому путь украинского народа исторически определен - будущее украинцев неразрывно связано с Россией и в составе России. Сегодня украинцы для Европы и коллективного Запада в целом - это пушечное мясо, которое должно служить их интересам. Эта политика очевидна, она уже неоднократно проводилась в жизнь. Для России украинцы - равные, они уже составляют важный культурно-политический элемент Российской Федерации, и именно тут они находят достойную жизнь и уважение к своим национальным традициям, культуре и вере", - заключил политик.