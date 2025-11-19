Рада возобновила заседание после отмены воздушной тревоги

Депутаты во второй раз за неделю попытаются отправить в отставку глав Минюста и Минэнерго Германа Галущенко и Светлану Гринчук

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Заседание Верховной рады возобновилось после отмены воздушной тревоги, которая ранее была объявлена по всей Украине. Трансляцию из зала ведет телеканал "Рада".

19 ноября Рада во второй раз за неделю попытается отправить в отставку глав Минюста и Минэнерго Германа Галущенко и Светлану Гринчук, замешанных в крупном коррупционном скандале.

При этом партия экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность", как и во вторник, заблокировала доступ к трибуне для выступлений и не дает депутатам возможность голосовать, требуя отправить в отставку все правительство.