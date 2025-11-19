El Mundo: Мадрид передавал Киеву снятую с эксплуатации военную технику - газета

По данным газеты, в частности, Испания передала Украине несколько батарей зенитно-ракетных комплексов MIM-23 Hawk, поступивших на вооружение в 1962 году

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 19 ноября. /ТАСС/. Объем испанской военной помощи Украине скромен по сравнению с показателями других государств, и Мадрид главным образом ограничивался поставками техники, которая снята с эксплуатации или близка к этому. Об этом пишет газета El Mundo.

По ее версии, наилучшим примером служат переданные Киеву танки Leopard 2A4, ржавевшие в Сарагосе на северо-востоке Испании и потребовавшие перед поставкой глубокой доработки. То же самое касается и бронетранспортеров M113, которые Испания использовала в течение десятилетий при том, что к настоящему времени они полностью устарели. Мадрид также передал Украине несколько батарей зенитно-ракетных комплексов MIM-23 Hawk, поступивших на вооружение в 1962 году. Как отмечает издание, с точки зрения военной поддержки Киева Испания явно отстает от крупных европейских государств с ее объемом выделенной помощи на сумму около €2,8 млрд.

18 ноября Мадрид посетил Владимир Зеленский, где он провел встречу с председателем правительства Испании Педро Санчесом. По итогам премьер пообещал новый пакет военной помощи Украине на сумму в €615 млн. Ранее министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес говорил, что Мадрид рассчитывают достичь в 2025 году показателя в €1 млрд, выделенных Украине на помощь с военным оборудованием.