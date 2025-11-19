В Раду внесли проект постановления об отставке вице-премьера Кулебы

Депутат Ярослав Железняк заявил, что причиной следовало бы назвать "системные провалы и коррупцию"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк внес в украинский парламент проект постановления об увольнении вице-премьера - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы в связи с коррупционным скандалом, в котором оказались замешаны бывшие и действующие члены кабмина.

"Пока Рада приостановила работу из-за воздушной тревоги, подал постановление об увольнении Алексея Кулебы с должности вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий", - написал Железняк в Telegram-канале. Он добавил, что причиной следовало бы назвать "системные провалы и коррупцию".

Ранее Железняк со ссылкой на свои источники сообщал, что Кулеба может стать следующим фигурантом громкого коррупционного дела и что его отставка уже согласована властями страны, однако пока вице-премьеру якобы давали возможность написать заявление по собственному желанию.

19 ноября Рада во второй раз пытается проголосовать за отставку фигурирующих в скандале глав Минюста и Минэнерго Германа Галущенко и Светланы Гринчук. Первая попытка 18 ноября сорвалась, поскольку депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" заблокировали трибуну парламента и заседание пришлось отменить.

Железняк входит во фракцию партии "Голос". 17 ноября эта политическая сила вместе с "Европейской солидарностью" и партией экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" потребовали отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте, куда войдет не только правящая партия. Однако даже у трех этих политических сил вместе недостаточно голосов для принятия таких решений. По данным украинского издания "Страна", у "Европейской солидарности" 26 голосов в парламенте, у "Батькивщины" - 25 и у "Голоса" - 19. Для формирования коалиции большинства в Раде нужно минимум 226 голосов.

На фоне появления все новых подробностей коррупционного дела, в котором замешаны люди из окружения Владимира Зеленского, оппозиционные украинские депутаты и общественные деятели стали поднимать вопрос о возможной степени вовлеченности в эти преступные схемы его самого и людей из его офиса, в первую очередь главы - Андрея Ермака. Однако правоохранительные органы, расследующие данное дело, пока не выступали с заявлениями на эту тему.

Коррупционный скандал

Коррупционный скандал, уже получивший в украинских СМИ название "Миндичгейт" (по имени бизнесмена Тимура Миндича, которого следствие называет координатором преступной схемы), разгорелся после того, как 10 ноября независимые от офиса Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". По информации следствия, в коррупционной схеме оказались замешаны бывшие и действующие члены украинского кабмина.

На данный момент обнародованы только материалы, касающиеся коррупции в сфере энергетики. Обвинения предъявлены восьми фигурантам, среди которых бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Обыски прошли у нынешнего министра юстиции, на момент расследуемых событий возглавлявшего Минэнерго, Германа Галущенко. Сам Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны, что также вызвало скандал и спекуляции на тему возможной утечки оперативной информации следствия.

Однако, по данным украинских СМИ, это лишь часть схемы и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках.