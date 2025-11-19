Onet.pl: в Польше ищут украинцев причастных к взрыву на железной дороге

По данным портала, четверо подозреваемых находятся в республике

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Польские спецслужбы разыскивают еще четырех граждан Украины, подозреваемых в причастности к взрыву 16 ноября на железной дороге Варшава - Люблин. Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах сообщил портал onet.pl.

По его данным, четверо подозреваемых украинцев в настоящее время находятся в Польше. Спецслужбам и полиции известны их фамилии и адреса, утверждает портал.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом.

Во вторник Туск заявил, что диверсию на железной дороге устроили два гражданина Украины, которым удалось покинуть польскую территорию через КПП в Тересполе на границе с Белоруссией.