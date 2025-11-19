Премьер-министра Украины вызвали для отчета в Верховную раду

Юлию Свириденко пригласили в парламент к 14:00 мск

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады проголосовали за приглашение в парламент для отчета премьер-министра Юлии Свириденко. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Свириденко вызвали в Раду сегодня на 13:00 (14:00 часов по московскому времени - прим. ТАСС)", - написал он в Telegram-канале.

В свою очередь депутат Ярослав Железняк сообщил, что парламентарии также проголосовали за вызов на заседание министров юстиции и энергетики Германа Галущенко и Светланы Гринчук, решение об увольнении которых уже второй день не может утвердить Рада.