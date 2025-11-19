Al Arabiya: США отменили встречу в Стамбуле между Уиткоффом и лидером ХАМАС

По информации телеканала, главными причинами такого решения называются критика и давление со стороны Израиля на американскую администрацию

КАИР, 19 ноября. США приняли решение отменить встречу между спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и лидером палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халилем аль-Хейей, которая, как предполагалось, должна была состояться 19 ноября в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Читайте также

Сектор Газа: 5 тысяч лет кровопролитной истории

По его данным, главными причинами такого решения называются критика и давление со стороны Израиля на американскую администрацию. По убеждению израильской стороны, подобная встреча могла быть расценена как признание США статуса ХАМАС, что могло бы затруднить дальнейшие непрямые переговоры Израиля с радикальным движением по выполнению плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе.

Ранее близкое к ХАМАС агентство Maan сообщало о планируемой встрече Уиткоффа в Стамбуле с делегацией ХАМАС, в которую, кроме аль-Хейи, могли войти еще несколько высокопоставленных представителей палестинского движения. Как указывало агентство, намечавшиеся переговоры между спецпосланником Трампа и руководством ХАМАС могли бы свидетельствовать о намерении американской администрации сохранять прямые контакты с радикальным движением.

Спецпосланник президента США и лидер ХАМАС в Газе встречались в октябре в Египте перед заключением договоренностей о прекращении огня в палестинском анклаве. Тогда в переговорах принял участие и зять американского лидера Джаред Кушнер.

9 октября Трамп объявил, что представители Израиля и ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. Соглашение о прекращении огня в анклаве вступило в силу 10 октября.