Орбан: за новый кредит Киеву придется расплачиваться внукам европейцев

Таких денег у Евросоюза просто нет, подчеркнул премьер Венгрии

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © John Thys, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что за возможный новый кредит в размере €135 млрд, который Киеву предлагает выделить Еврокомиссия (ЕК), придется расплачиваться внукам нынешних жителей европейских стран. Таких денег, по его словам, у Евросоюза "просто нет".

"Астрономическая сумма, которой сегодня не существует. Ее просто не существует. Брюссельским "волшебным трюком" снова стал бы совместный европейский кредит, шаг, который гарантировал бы, что даже нашим внукам придется расплачиваться за издержки российско-украинского конфликта", - написал венгерский премьер в Х. Орбан отметил, что запрашиваемая ЕК сумма, которую планируется выделить Киеву в течение двух лет, составляет по меньшей мере 65% от годового объема экономики Венгрии и почти 75% от годового бюджета ЕС.

"Это более чем невозможно. Это абсолютно нелепо. Ответ Венгрии последует незамедлительно", - добавил премьер.

Глава Еврокомиссии направила странам ЕС письмо с официальными предложениями по экспроприации активов России и двумя альтернативными вариантами финансирования Украины, основанными на займах. По сообщениям западных СМИ, в документе отмечается, что Киев испытывает значительный недостаток финансирования на 2026-2027 годы. ЕК предлагает три варианта решения этой проблемы: экспроприация активов под видом так называемого репарационного кредита "с использованием блокированных активов России", гранты от стран ЕС и "общий заем, привлеченный на уровне ЕС". Фон дер Ляйен хочет, чтобы решение было принято на саммите ЕС 18-19 декабря.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил новое предложение главы ЕК о финансировании Украины с "попыткой помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки". Он дал понять, что не поддержит предложения фон дер Ляйен.