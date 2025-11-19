Верховная рада вызвала на заседание секретаря Совбеза Умерова

В Центре противодействия дезинформации при СНБО ранее заявили, что Рустем Умеров находится в США

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Верховная рада Украины вызвала на заседание секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, имя которого уже неоднократно называли в связи с коррупционным скандалом, в котором замешаны бывшие и действующие члены украинского кабмина. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Умерова вызвали в Раду. Ждем, когда вернется", - написал он в Telegram-канале.

Умеров 11 ноября внезапно объявил, что находится в Турции "для переговоров". После он не вернулся в страну, а отправился "в командировку" в Катар и Объединенные Арабские Эмираты. 17 ноября в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что Умеров находится в США, где также проводит рабочие встречи.

Отъезд Умерова совпал с раскрытием масштабной коррупцонной схемы, а его имя упоминалось в материалах следствия, что породило слухи о том, что он может не вернуться на Украину. 19 ноября украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что Владимир Зеленский прилетел в Турцию, где у него якобы запланирована встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. На фотографиях прибытия присутствует Умеров.

Коррупционный скандал

Коррупционный скандал, уже получивший в украинских СМИ название "Миндичгейт" - по имени бизнесмена Тимура Миндича, которого следствие называет координатором преступной схемы, - разгорелся после того, как 10 ноября независимые от офиса Владимира Зеленского аниикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". По информации следствия, в коррупционной схеме оказались замешаны бывшие и действующие члены украинского кабмина.

На данный момент обнародованы только материалы, касающиеся коррупции в сфере энергетики. Обвинения предъявлены восьми фигурантам, среди которых бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Обыски прошли у нынешнего министра юстиции, на момент расследуемых событий возглавлявшего Минэнерго, Германа Галущенко. Сам Миндич за несколько часов до обысков покинул Украину, что также вызвало скандал и спекуляции на тему возможной утечки оперативной информации следствия.

Однако, по информации украинских СМИ, это лишь часть схемы и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках.