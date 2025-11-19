Посол РФ вызван в МИД Молдавии после нарушения воздушных границ неизвестным БПЛА

В молдавском дипведомстве заявили о решительном осуждении инцидента

Посол России в Молдавии Олег Озеров © Вадим Денисов/ ТАСС

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Посол России Олег Озеров вызван в МИД Молдавии после вторжения минувшей ночью в воздушное пространство страны беспилотного летательного аппарата (БПЛА) неизвестного происхождения. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"МИД решительно осуждает инцидент, произошедший в ночь на 19 ноября, когда воздушное пространство Республики Молдова было незаконно пересечено беспилотником. <...> Подобные действия представляют собой серьезное нарушение национального суверенитета и создают значительные риски для безопасности граждан и региональной стабильности. В связи с этим завтра министерство вызовет аккредитованного посла Российской Федерации, чтобы передать решительный протест молдавской стороны", - отмечается в публикации.