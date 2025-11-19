Il Fatto quotidiano: МО Италии признало утрату территорий Украиной

Западная поддержка нужна лишь для "затягивания времени", пишет газета, ссылаясь на неформальный документ, составленный министром обороны Гуидо Крозетто

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 19 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Италии констатировало, что на Украине не сумели "создать условия для возвращения территорий", а западная поддержка нужна лишь для "затягивания времени". Об этом пишет газета Il Fatto quotidiano, ссылаясь на неформальный документ, составленный министром обороны Гуидо Крозетто о противодействии гибридным угрозам.

"Сопротивление [со стороны Украины при поддержке Запада] служит "затягиванию времени", - приводит газета выдержки из документа. Действия Украины не послужили поводом к созданию необходимых условий для возвращения территорий или кардинальному изменению хода конфликта, добавляет газета. Кроме того, как пишет издание, в нем признается преимущество РФ с точки зрения человеческих ресурсов, техники, вооружений и военного производства.

Министр обороны Италии также указал на необходимость укрепления национальных подразделений по борьбе с киберпреступностью и предложил набирать в армию профессиональных хакеров.

СМИ сообщают, что в правящей коалиции наметились серьезные разногласия по поводу снабжения Украины оружием на фоне коррупционного скандала. При этом стало известно, что Рим готовит 12-й пакет военной помощи, в который должны войти компоненты для системы ПВО SAMP/T, ранее поставленной Киеву.

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.