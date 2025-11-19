В Молдавии начали сбор подписей против закрытия Русского дома

Глава Русской общины республики Людмила Лащенова отметила, что получает "вал звонков со стороны обеспокоенных граждан" по этому вопросу

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. В Молдавии начат сбор подписей против планов действующего правительства закрыть Русский дом в Кишиневе. Об этом сообщила глава Русской общины Молдавии Людмила Лащенова в интервью информационному порталу "Первый в Молдове".

"Сегодня мы собираем подписи. Инициатором выступил один из трудовых коллективов. <...> Не только члены общины беспокоятся о судьбе Русского дома, я получаю вал звонков со стороны обеспокоенных граждан", - сказала Лащенова.

О решении закрыть Русский дом МИД Молдавии заявил 13 февраля, когда на территории республики были найдены два упавших беспилотника рядом с границей Украины. Эти планы спровоцировали ряд акций протеста. Посольство РФ назвало это решение очередным демаршем "с целью повышения градуса напряженности". Там также заявили, что Москва не заинтересована в обострении отношений.

В ноябре законопроект о закрытии культурного центра был одобрен на первом заседании нового правительства, а затем и в первом чтении парламентом страны, который контролирует проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС). Оппозиционные фракции подвергли демарш критике. Они подчеркнули, что аналогичные культурные центры функционируют в 86 странах мира, включая 15 государств - членов ЕС.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду в 2020 году, а также победы на выборах учрежденной ею Партии действия и солидарности в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов, а в Русском доме остался всего один командированный сотрудник.