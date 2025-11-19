Премьер Украины не пришла в Раду, куда ее вызвали из-за коррупционного скандала

Позицию правительства представит вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко не пришла в Верховную раду, куда ее вызвали депутаты для отчета в связи с крупным коррупционным скандалом, в котором замешаны бывшие и действующие члены кабмина. Как сообщил парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), позицию правительства в Раде представит вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка.

"Вместо Свириденко в Раду придет вице-премьер Качка", - написал Гончаренко в Telegram-канале. По его словам, спикер парламента Руслан Стефанчук объяснил это тем, что Свириденко занята на переговорах с представителями МВФ.

19 ноября Рада во второй раз пытается отправить в отставку двух фигурирующих в крупном коррупционном скандале министров - юстиции и энергетики Германа Галущенко и Светлану Гринчук. Первая попытка 18 ноября сорвалась из-за того, что депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" заблокировали трибуну парламента с требованием отставки всего правительства, а не только двух министров, и заседание пришлось отменить.

Сегодня Рада решила вызвать для отчета Свириденко, Гринчук и Галущенко. Однако ряд депутатов высказали мнение, что Гринчук уже может находиться за пределами страны.

На фоне появления многочисленных подробностей коррупционного дела, в котором замешаны люди из окружения Владимира Зеленского, оппозиционные депутаты и общественные деятели стали поднимать вопрос о степени вовлеченности в преступные схемы его лично и главы его офиса Андрея Ермака, а также требовать отставок и переформатирования всего правительства и офиса.

17 ноября партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте, куда войдет не только правящая партия. Затем к ним присоединилась партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина". Однако у этих трех политических сил вместе недостаточно голосов для принятия таких решений. По данным украинского издания "Страна", у "Европейской солидарности" 26 голосов в парламенте, у "Батькивщины" - 25 и у "Голоса" - 19. Для формирования коалиции большинства в Раде нужно минимум 226 голосов.