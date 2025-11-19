Депутаты от партии Порошенко разблокировали трибуну в Верховной раде

Политики решили дать выступить вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасу Качке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" разблокировали доступ к трибуне в Верховной раде, чтобы дать выступить пришедшему в парламент вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасу Качке, следует из трансляции заседания.

Качка пришел в Раду вместо вызванного депутатами премьер-министра Украины Юлии Свириденко, чтобы обсудить вопрос об отставке глав Минюста и Минэнерго Германа Галущенко и Светланы Гринчук, фигурирующих в крупном коррупционном скандале.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил в Telegram-канале, что Рада также приняла решение сократить процедуру отставки министров, чтобы фактически ускорить процесс для голосования депутатов за их увольнение.