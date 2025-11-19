Верховная рада отправила в отставку министра юстиции Галущенко

За такое решение проголосовали 323 депутата

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Верховная рада большинством голосов приняла отставку замешанного в коррупционном скандале министра юстиции Германа Галущенко. Прямая трансляция заседания идет на телеканале "Рада".

За такое решение проголосовали 323 депутата, против - 0, воздержались - 0, не голосовали - 15.

Рада смогла отправить Галущенко в отставку только со второй попытки. На прошлом заседании во вторник парламент не смог этого сделать, так как партия экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" блокировала доступ к трибуне для выступлений и не давала депутатам возможность голосовать, требуя отправить в отставку все правительство.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике страны. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у главы Минюста Галущенко, который ранее возглавлял министерство энергетики, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Владимиру Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Гринчук. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле.