ЕС вложит к 2030 году €100 млрд в обновление военно-транспортной инфраструктуры

Это необходимо для свободного перемещения войск по Европе

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Mindaugas Kulbis

БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. ЕС намерен инвестировать €100 млрд в военную модернизацию своей транспортной инфраструктуры к 2030 году для свободного перемещения войск по Европе. Об этом говорится в опубликованном Еврокомиссией плане создания системы европейской зоны повышенной мобильности войск и военной техники, или "военного Шенгена".

"Еврокомиссия определила 4 приоритетных транспортных коридора, которые содержат 500 пунктов, требующих первоочередной модернизации. На эти нужды потребуется порядка €100 млрд к 2030 году", - указывается в документе.