Рада поручила рассмотреть вопрос об увольнении главы Антимонопольного комитета

Речь идет о лишении должности Павла Кириленко, который занимает пост с сентября 2023 года, уточнил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады поручили профильному комитету рассмотреть постановление об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. Об этом пишет депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Рада проголосовала за то, чтобы поручить комитету рассмотреть постановление об увольнении главы Антимонопольного комитета Кириленко", - написал он в своем Telegram-канале.

Кириленко занимает эту должность с сентября 2023 года. 14 августа 2024 года ему предъявлено обвинение в незаконном обогащении на 56,2 млн гривен (около $1,4 млн). Как пишет РБК-Украина, в июне текущего года Кириленко было предъявлено новое обвинение в недекларировании имущества, а в октябре его дело направили в суд.