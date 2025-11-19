ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Некоторые депутаты "Слуги народа" призвали Зеленского "очистить" окружение

Член партии Никита Потураев заявил, что деятельность офиса главы киевского режима должна быть максимально прозрачной
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Некоторые депутаты правящей украинской партии "Слуга народа" в связи с коррупционным скандалом, в котором оказались замешаны бывшие и действующие министры, а также люди, которых считают близкими к Владимиру Зеленскому, призвали его "очистить и обновить" свое ближайшее окружение. Заявление опубликовал в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) депутат от этой партии Никита Потураев.

"Важно, чтобы деятельность офиса [Зеленского] была максимально прозрачной, институционально упорядоченной и лишенной любого неформального влияния лиц, причастных к коррупционным практикам", - говорится в заявлении. Подписавшие его люди призвали Зеленского использовать результаты расследования антикоррупционных органов и запрос общества как "возможность для очищения и обновления своего ближайшего окружения".

Потураев написал, что заявление сделано от лица представителей фракции "Слуги народа" в Верховной раде, но не уточнил, сколько именно человек его поддержали.

В заявлении депутатов не называются имена конкретных людей из офиса Зеленского, однако на фоне появления многочисленных подробностей коррупционного дела оппозиционные депутаты и общественные деятели стали поднимать вопрос о степени вовлеченности в преступные схемы его самого и главы его офиса Андрея Ермака, а также требовать отставок и переформатирования всего правительства и офиса.

17 ноября партия экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" и партия "Голос" потребовали отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте. Затем к ним присоединилась партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина". Однако у этих трех политических сил вместе недостаточно голосов для принятия таких решений. По данным украинского издания "Страна" у "Европейской солидарности" 26 голосов в парламенте, у "Батькивщины" - 25 и у "Голоса" - 19. Для формирования коалиции большинства в Раде нужно минимум 226 голосов.

Коррупционный скандал

Коррупционный скандал, уже получивший в украинских СМИ название "Миндичгейт" - по имени бизнесмена Тимура Миндича, которого следствие называет координатором преступной схемы, - разгорелся после того, как 10 ноября независимые от офиса Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". По информации следствия, в коррупционной схеме оказались замешаны бывшие и действующие члены украинского кабмина. Самого Миндича - совладельца компании "Квартал 95" - в украинских СМИ называли "кошельком Зеленского".

На данный момент обнародованы только материалы, касающиеся коррупции в сфере энергетики. Обвинения предъявлены восьми фигурантам, среди которых бывший вице-премьер Алексей Чернышов, также входящий в ближайшее окружение Зеленского. Обыски прошли у Германа Галущенко, который на тот момент возглавлял Минюст, а во время расследуемых событий - Минэнерго. Сам Миндич за несколько часов до этого выехал из страны, что также вызвало скандал и спекуляции на тему возможной утечки оперативной информации следствия.

Однако, по информации украинских СМИ, это лишь часть схемы, и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности, при госзакупках. В связи с расследованием уже назывались имена бывшего министра обороны, а сейчас секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова, а также Ермака. 

