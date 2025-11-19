В ФРГ часть украинских беженцев лишат гражданских пособий

Основной целью документа является ускорение интеграции украинцев на рынке труда

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство ФРГ одобрило поправки, которые лишают украинских беженцев, прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года, так называемых гражданских пособий (Bürgergeld, "бюргергельд"). Как уточняет агентство DPA, они будут получать помощь, как и прочие просители убежища, то есть в денежном выражении меньше, чем сейчас.

Законопроект в соответствии с коалиционным договором внесла на рассмотрение кабмина министр труда и социальных дел Бербель Бас (СДПГ). На одного "бюргергельд" составляет до €563, за подростков в возрасте от 15 до 18 лет переводится €471. Государство также оплачивает жилье, отопление и прочие расходы. Базовая материальная помощь беженцу составляет €441 в месяц.

"Тем самым они будут поставлены в равное положение с людьми, которые прибыли к нам в качестве беженцев из других стран и по другим причинам", - отметили в Минтруде.

Основной целью законопроекта является ускорение интеграции украинцев на рынке труда. В настоящее время в Германии находятся около 1,1 млн украинцев. При этом относительно небольшое число из них по сравнению с другими европейскими странами нашли работу - около 35%. В Польше таких около 70%, в Чехии - примерно 60%. Власти ФРГ рассчитывают усилить давление на украинских беженцев с целью побудить их найти работу.

Преимуществом Bürgergeld, помимо того, что их размер выше стандартной материальной помощи беженцу, является то, что их получатели имеют право сразу же посещать языковые курсы, работать, пользоваться консультационными и квалификационными услугами центров занятости. Как правило, "бюргергельд" начисляются до тех пор, пока соискатель, предварительно зарегистрировавшийся на бирже труда, не найдет новую работу. Плюс к этому пособие подразумевает доступ ко всем медицинским услугам, страховые взносы оплачивает государство.