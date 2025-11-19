Отставка министров и раскол "Слуги народа". Политический кризис на Украине
Редакция сайта ТАСС
13:26
Верховная рада Украины отправила в отставку министров энергетики и юстиции Светлану Гринчук и Германа Галущенко. Прямая трансляция заседания велась на телеканале "Рада".
В правящей партии "Слуга народа" на этом фоне произошел раскол, некоторые депутаты призвали немедленно начать переговоры о создании коалиционного правительства.
ТАСС собрал основное о ситуации на текущий момент.
Отставки министров
- Верховная рада Украины большинством голосов приняла отставку замешанных в коррупционном скандале министров.
- За отставку министра юстиции Германа Галущенко проголосовали 323 депутата, никто не воздержался и не голосовал против, 15 депутатов не приняли участие в голосовании.
- За отставку министра энергетики Светланы Гринчук проголосовали 315 депутатов, никто не воздержался и не голосовал против, не участвовал в голосовании 21 народный избранник.
- Несколько депутатов высказали мнение, что Гринчук уже может находиться за пределами страны.
- Рада также приняла решение сократить процедуру отставки министров, чтобы фактически ускорить процесс для голосования депутатов за их увольнение.
- Первая попытка проголосовать за отставку министров 18 ноября сорвалась из-за блокировки трибуны парламента депутатами от партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
- Депутаты также поручили профильному комитету рассмотреть постановление об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко.
Раскол в правящей партии
- В правящей на Украине партии "Слуга народа" произошел раскол на фоне коррупционного скандала, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
- Некоторые депутаты партии призвали немедленно начать переговоры о создании коалиционного правительства, говорится в заявлении, опубликованном депутатом от "Слуги народа" Никитой Потураевым.
- Депутаты "Слуги народа" предлагают пригласить к участию в этих переговорах все представленные в Верховной раде политические силы.
- Сколько именно человек поддержали заявление - не уточняется.
- В партии призвали Зеленского "очистить и обновить" его ближайшее окружение.