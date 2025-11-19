Статья

Отставка министров и раскол "Слуги народа". Политический кризис на Украине

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Andrii Nesterenko

Верховная рада Украины отправила в отставку министров энергетики и юстиции Светлану Гринчук и Германа Галущенко. Прямая трансляция заседания велась на телеканале "Рада".

В правящей партии "Слуга народа" на этом фоне произошел раскол, некоторые депутаты призвали немедленно начать переговоры о создании коалиционного правительства.

ТАСС собрал основное о ситуации на текущий момент.

Отставки министров

Верховная рада Украины большинством голосов приняла отставку замешанных в коррупционном скандале министров.

За отставку министра юстиции Германа Галущенко проголосовали 323 депутата, никто не воздержался и не голосовал против, 15 депутатов не приняли участие в голосовании.

За отставку министра энергетики Светланы Гринчук проголосовали 315 депутатов, никто не воздержался и не голосовал против, не участвовал в голосовании 21 народный избранник.

Несколько депутатов высказали мнение, что Гринчук уже может находиться за пределами страны.

Рада также приняла решение сократить процедуру отставки министров, чтобы фактически ускорить процесс для голосования депутатов за их увольнение.

Первая попытка проголосовать за отставку министров 18 ноября сорвалась из-за блокировки трибуны парламента депутатами от партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Депутаты также поручили профильному комитету рассмотреть постановление об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко.

Раскол в правящей партии