Армия Израиля призвала эвакуироваться жителей двух деревень на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей двух населенных пунктов на юге Ливана эвакуироваться. Соответствующее предупреждение опубликовал в X представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

Согласно тексту, израильские силы "намерены вскоре атаковать террористическую инфраструктуру [ливанской шиитской организации] "Хезболлах" на юге Ливана с целью пресечь [ее] попытки возобновить свою деятельность в районе". В связи с этим жителям деревень Дейр-Кифа и Шехур, "проживающим в зданиях, отмеченных красным цветом на прилагаемых картах, а также находящимся в расположенных по соседству строениях", рекомендуется "немедленно их покинуть или отойти от них" на безопасное расстояние.

В ЦАХАЛ неоднократно отмечали попытки сторонников "Хезболлах" восстановить "террористические активы по всему Ливану". В армии подчеркивали, что Израиль считает такие действия нарушением договоренностей с республикой о прекращении огня.