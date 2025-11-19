Верховная рада на неопределенное время перешла в "режим консультаций"

Депутат Ярослав Железняк предположил, что заседаний 20 и 21 ноября не будет

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Верховная рада Украины, отправившая 19 ноября со второй попытки в отставку двух фигурирующих в коррупционном скандале министров, перешла в "режим консультаций", дата следующего заседания будет объявлена позже. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

"Мы переходим в режим консультаций по сложившейся ситуации. Поэтому о следующем заседании будем информировать дополнительно", - сказал он, закрывая рабочую сессию.

В свою очередь депутат Ярослав Железняк предположил, что заседаний 20 и 21 ноября не будет. "Все ждут соответствующих скандалу кадровых решений", - написал он в своем Telegram-канале.

Днем Рада проголосовала за отставку глав Минюста и Минэкономики Германа Галущенко и Светланы Гринчук. Оба не явились на заседание, несмотря на вызов парламентариев, это породило предположения, что теперь уже бывшие министры могли уехать из страны. Голосованию предшествовало общение депутатов с вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарасом Качкой. Он пришел на заседание вместо главы кабмина Юлии Свириденко, которую также приглашали для отчета депутаты.

На фоне появления многочисленных подробностей коррупционного дела, в котором оказались замешаны бывшие и действующие министры, а также люди, которых считают близкими к Владимиру Зеленскому, оппозиционные депутаты и общественные деятели стали поднимать вопрос о степени вовлеченности в преступные схемы Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, а также требовать отставок и переформатирования всего правительства и офиса. 17 ноября партия экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте. Затем к ним присоединилась партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина". Однако у этих трех политических сил вместе недостаточно голосов для принятия таких решений. По данным украинского издания "Страна", у "Европейской солидарности" 26 голосов в парламенте, у "Батькивщины" - 25, у "Голоса" - 19. Для формирования коалиции большинства в Раде нужно минимум 226 голосов.

К концу дня 19 ноября депутат правящей партии "Слуга народа" Никита Потураев опубликовал на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) заявление ряда депутатов от этой партии, в котором они также требуют создания в парламенте широкой коалиции и формирования правительства национального единства. Однако Потураев не уточнил, сколько человек поддержали это заявление.