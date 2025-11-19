Каллас призвала усилить защиту инфраструктуры в ЕС после инцидента в Польше

Глава дипслужбы ЕС отметила, что взрыв на железной дороге в Польше "подчеркивает беспрецедентный риск для европейской инфраструктуры"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © John Thys/ Pool via AP

БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас призвала усилить защиту транспортной инфраструктуры в ЕС после инцидента со взрывом на железной дороге в Польше.

"Взрыв на железной дороге в Польше подчеркивает беспрецедентный риск для европейской инфраструктуры", - заявила Каллас на пресс-конференции в Брюсселе.

"Европейская критическая инфраструктура нуждается в лучшей защите", - добавила она.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. Польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом.

Во вторник Туск заявил, что диверсию на железной дороге устроили два гражданина Украины, которым удалось покинуть польскую территорию через КПП в Тересполе на границе с Белоруссией. Он отметил, что причастные к подрыву якобы были связаны с российскими спецслужбами.