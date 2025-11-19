"Страна": обыски у сотрудника "Нафтогаза Украины" связаны с делом Чернышова

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Украинское издание "Страна" связало проведенные 19 ноября Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) обыски у директора по безопасности компании "Нафтогаз Украины" Виталия Бровко с расследованием в отношении бывшего вице-премьера, экс-министра национального единства Украины Алексея Чернышова, обвиняемого в двух крупных коррупционных делах.

Как сообщили "Стране" источники в газовой отрасли, Бровко "является человеком Чернышова", занимавшего в 2022-2024 годы пост главы правления НАК "Нафтогаз Украины". "Он [Чернышов], в частности, контролировал "Укргазсети" (дочерняя компания "Нафтогаза" по продаже газа - прим. ТАСС), рассадил своих людей, как правило выходцев из прокуратуры, практически в каждый бывший облгаз (областная газораспределительная организация - прим. ТАСС)", - отмечают источники издания. По данным "Страны", Бровко до прихода в "Нафтогаз" работал начальником департамента Офиса генерального прокурора Украины по надзору за Государственным бюро расследований (ГБР).

НАБУ в среду сообщило, что провело обыски у Бровко, но пока не раскрывало детали по этому делу. В бюро лишь отметили, что обыски не имеют отношения к работе "Нафтогаза Украины".

Сам экс-министр Чернышов проходит как фигурант коррупционной схемы бизнесмена Тимура Миндича, от участия в которой он получил более $1,2 млн и почти €100 тыс. 11 ноября ему были предъявлены обвинения, 18 ноября антикоррупционный суд арестовал его до 16 января с правом внесения залога на сумму $1,2 млн. В июне Чернышову, тогда еще действующему вице-премьеру, также были предъявлены обвинения в коррупции. По тому делу суд избрал ему меру пресечения в виде залога.

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, а также у отправленного 19 ноября в отставку главы Минюста Германа Галущенко, который ранее занимал пост министра энергетики, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.