Постпред при НАТО: США не хотят расширения своего ядерного потенциала

Мэттью Уитэкер подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы предоставлять Европе "ядерный зонтик"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены как-либо расширять свой ядерный потенциал, однако собираются провести его модернизацию. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер.

"Не думаю, что мы хотим расширять наш ядерный потенциал, однако мы хотим его модернизировать, и полагаю, что это крайне важно. США это необходимо", - сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Американский постпред подтвердил, что США по-прежнему готовы предоставлять Европе "ядерный зонтик", однако отметил, что "необходимо убедиться в отсутствии распространения и эскалации ядерных угроз".

22 сентября президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ заявил, что Россия готова продолжить придерживаться центральных количественных ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в течение одного года после истечения срока его действия. Документ утратит силу 5 февраля 2026 года. Однако, как подчеркнул российский лидер, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом. Отвечая 5 октября на вопрос ТАСС, президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина хорошей идеей.