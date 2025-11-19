Британия внесла три компании и четыре физлица из России в санкционный список

Шесть позиций идут по списку ограничительных мер за действия в киберсфере, одна - по общему санкционному списку против РФ

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ David Cliff

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Великобритания внесла три компании и четыре физических лица из России в свой санкционный список. Это следует из документа, распространенного МИД Соединенного Королевства.

Как в нем отмечается, шесть позиций идут по списку ограничительных мер за действия в киберсфере. В этом разделе рестриктивные меры применены введены в отношении компаний ML Cloud, Media Land и связанных с последней лиц - Александра Волосовика, Кирилла Затолокина, Юлии Панковой, Андрея Козлова.

Основанием для введения санкций называется подозрение, что указанные компании "участвуют или участвовали в кибердеятельности, поскольку оказывали поддержку в совершении, планировании или подготовке такой деятельности, а также поставляли технологии и предоставляли техническую помощь, которые могли способствовать совершению соответствующей кибердеятельности". Упомянутых физических лиц Лондон считает "замешанными в содействии киберпреступности".

По общероссийскому санкционному списку под рестрикции подпала компания Aeza Group за действия, которые якобы направлены на "дестабилизацию Украины" путем поставок соответствующих технологий.

Счета в британских банках внесенных в черный список компаний и физических лиц в случае обнаружения будут заморожены, в отношении физлиц также применяется запрет на въезд на территорию страны.