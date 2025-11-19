Статья

Бегство украинской элиты. Первые итоги расследования НАБУ

Украину вслед за бегущими через границу от мобилизации уклонистами стали покидать представители власти и их приближенные. Причиной появления "новых уклонистов" стало расследование Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) дела о хищениях в энергетике.

По данным ТАСС, их пока не больше десятка, но есть перспектива роста.

Бегство Миндича

Первым уехал в сторону Польши с последующим вылетом из Варшавы в Тель-Авив "друг и кошелек" Владимира Зеленского, совладелец фирмы "Квартал 95" и организатор преступной схемы Тимур Миндич. Сделать это ему удалось за несколько часов до обысков. В тот день НАБУ и САП изъяли у фигурантов дела $4 млн наличными. А всего, по данным НАБУ, в сфере энергетики криминальной организацией было отмыто около $100 млн.

Незапланированная командировка Умерова

Следующим стал экс-министр обороны Украины, а ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. После начала скандала он внезапно сообщил, что находится в Стамбуле "для новых встреч по вопросу обменов пленными". В тот же день имя Умерова всплыло в деле о коррупции.

В САП заявили, что Миндич вмешивался в сферу обороны через "осуществление влияния" на занимавшего в тот период пост министра обороны Умерова. Позже Умеров побывал в Катаре и США, а сейчас вновь находится в Стамбуле в составе прибывшей туда украинской делегации во главе с Зеленским. Умеров отсутствует на Украине почти 1,5 недели. О планах его возвращения в Киев неизвестно.

Затянувшееся путешествие Ермака

Находится в Европе и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Сначала он сопровождал Зеленского в поездках во Францию и Испанию. В то время как самолет Зеленского направлялся в Стамбул, Ермак объявился в Лондоне, где встречался с экс-главкомом Вооруженных сил Украины, а ныне - послом в Великобритании Валерием Залужным.

В украинских СМИ высказывались мнения, что он уговаривал Залужного занять его должность, но последний якобы отказался. Ермак далее прилетел в Стамбул, где должна была состояться его встреча со спецпосланником президента США по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом. Но там его ждал отказ - на фоне коррупционного скандала американцы эту встречу отменили.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк считает, что Ермак в ближайшее время не вернется на Украину, хотя планировалось его появление в Киеве вместе с Зеленским 20 ноября. По данным депутата, Ермак 21 ноября должен быть в Риме, где у него запланировано несколько встреч.

Отставные беглецы

Неизвестны и места пребывания еще двух замешанных в коррупционном скандале фигурантов - министра энергетики Украины Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко. 19 ноября Верховная рада приняла их отставки. Однако, несмотря на приглашение депутатов посетить парламент, они не явились. По утверждению депутата Рады Марьяны Безуглой, Гринчук выехала из страны. Предполагается, что и Галущенко, находящийся с Гринчук в близких отношениях, решил от нее не отставать.

Сбежать успели не все

Конечно, не всем, связанным с делом Миндича, удалось стать "новыми уклонистами".

Бывший вице-премьер, экс-министр национального единства Алексей Чернышов арестован на два месяца. Оказался в СИЗО и бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк.

В компанию арестантов попали также исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и бизнесмен Игорь Фурсенко. За двух сотрудниц так называемого бэк-офиса Миндича Лесю Устименко и Людмилу Зорину внесли залог и они ждут суда.

На аудиозаписях из квартиры Миндича фигурируют еще около 40 человек. Их имена НАБУ пока не обнародовало. Поэтому на Украине не исключено появление "новых уклонистов".