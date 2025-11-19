Глава МО: Британия не готова участвовать в оборонном фонде ЕС любой ценой

Джон Хили подчеркнул, что королевство готово платить справедливый вклад в расходы на функционирование этой схемы

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Великобритания хотела бы стать частью оборонного фонда Евросоюза, но не любой ценой. Об этом заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Джона Хили, выступая на Даунинг-стрит.

"Еще в мае председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о соглашении по Security Action for Europe (SAFE) в течение нескольких недель, и мы на каждом этапе вели переговоры, будучи готовыми к заключению сделки", - сказал министр. Его заявление транслировал телеканал Sky News.

"Но мы также ясно дали понять, что готовы платить справедливый вклад в расходы на функционирование этой схемы. Готовы платить, если это будет хорошим соотношением цены и качества для наших налогоплательщиков и нашей промышленности. И на протяжении нескольких недель переговоров мы ждали возможности увидеть предложения ЕС по ряду важных аспектов. Для нас позиция такова: мы готовы быть частью этой программы, но мы не готовы соглашаться на нее любой ценой", - заявил Хили.

Как сообщалось ранее, ЕС обусловил доступ к Великобритании к фонду милитаризации Евросоюза объемом €150 млрд для закупки вооружений выплатой взноса. В СМИ называлась цифра в €6,75 млрд. В Лондоне уже заявляли, что подобная сумма необоснованно велика, намного превышая то, что Великобритания могла бы заплатить за доступ к фонду.