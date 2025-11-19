СБУ заочно предъявила обвинения главному военному священнику РПЦ в зоне СВО

Дмитрия Василенкова обвиняют в поддержке действий России

Редакция сайта ТАСС

Главный священник военного духовенства в зоне СВО Дмитрий Василенков © Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения главному священнику военного духовенства в зоне СВО протоиерею Дмитрию Василенкову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Василенкова обвиняют в поддержке действий России.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.