СБУ заочно предъявила обвинения главному военному священнику РПЦ в зоне СВО
14:39
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения главному священнику военного духовенства в зоне СВО протоиерею Дмитрию Василенкову. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Василенкова обвиняют в поддержке действий России.
СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.