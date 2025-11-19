Постпред при НАТО: США продолжат искать возможности для переговоров по Украине

Мэттью Уитэкер отметил, что Россия не проявляет готовности к урегулированию, чем, по его версии, вызваны, в частности, американские санкции в отношении компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Постпред США при НАТО Мэттью Уитэкер © Alex Wong/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Американская сторона продолжит искать возможности для переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер в интервью агентству Bloomberg.

"Я думаю, мы продолжим искать возможности для переговоров", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие шаги намерена предпринять вашингтонская администрация на этом направлении. При этом Уитэкер утверждал, что Россия не проявляет готовности к урегулированию, чем, по его версии, вызваны, в частности, американские санкции в отношении компаний "Лукойл" и "Роснефть".

"Президент [США Дональд] Трамп предпринял некоторые шаги", - отметил постпред при НАТО, добавив, что у главы Белого дома "на руках все карты". "Он может сделать еще очень многое", - предупредил Уитэкер.

Газета Politico ранее сообщила со ссылкой на чиновника Белого дома, что рамочное соглашение о завершении конфликта на Украине может быть согласовано всеми сторонами до конца месяца, возможно, на этой неделе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.