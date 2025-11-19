Депутаты "Слуги народа" на встрече с Зеленским обсудят кадровые перемены

В частности, речь может пойти об увольнении главы офиса Зеленского Андрея Ермака

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты от правящей партии "Слуга народа" 20 ноября встретятся с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить громкий коррупционный скандал вокруг дела его друга бизнесмена Тимура Миндича, а также кадровые изменения в высшем руководстве Украины. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в самой партии.

По информации собеседников агентства, решения относительно кадровых изменений в высшем руководстве могут быть приняты уже утром 20 ноября. Как утверждают некоторые депутаты, в частности, речь может пойти об увольнении главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Это решение активно поддерживает руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, подчеркивают они.

Кроме того, по мнению некоторых депутатов "Слуги народа", инициатива некоторых представителей партии по формированию новой коалиции и правительства может помешать "более масштабной кадровой перезагрузке власти".

Ранее депутат Рады от партии "Слуга народа" Никита Потураев опубликовал заявление от лица представителей фракции с призывом к Зеленскому "очистить и обновить" свое ближайшее окружение, немедленно начать переговоры о создании коалиционного правительства Украины и уволить всех фигурантов коррупционного скандала вокруг "пленок Миндича".

В заявлении депутатов не называются имена конкретных людей, однако на фоне появления многочисленных подробностей коррупционного дела оппозиционные депутаты и общественные деятели стали поднимать вопрос о степени вовлеченности в преступные схемы самого Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, а также требовать отставок и переформатирования всего правительства и офиса.

17 ноября партия экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" и партия "Голос" потребовали отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте. Затем к ним присоединилась партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина". Однако у этих трех политических сил вместе недостаточно голосов для принятия таких решений. По данным украинского издания "Страна", у "Европейской солидарности" 26 голосов в парламенте, у "Батькивщины" - 25 и у "Голоса" - 19. Для формирования коалиции большинства в Раде нужно минимум 226 голосов.

Коррупционный скандал

Коррупционный скандал, получивший в украинских СМИ название "Миндичгейт", - по имени бизнесмена Миндича, которого следствие называет координатором преступной схемы, - разгорелся после того, как 10 ноября независимые от офиса Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". По информации следствия, в коррупционной схеме оказались замешаны бывшие и действующие члены украинского кабмина. Самого Миндича - совладельца компании "Квартал 95" - в украинских СМИ называли "кошельком Зеленского".

На данный момент обнародованы только материалы, касающиеся коррупции в сфере энергетики. Обвинения предъявлены восьми фигурантам, среди которых бывший вице-премьер Алексей Чернышов, также входящий в ближайшее окружение Зеленского. Обыски прошли у Германа Галущенко, который на тот момент возглавлял Минюст, а во время расследуемых событий - Минэнерго. Сам Миндич за несколько часов до этого выехал из страны, что также вызвало скандал и спекуляции на тему возможной утечки оперативной информации следствия.

Однако, по информации украинских СМИ, это лишь часть схемы, и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности при госзакупках. В связи с расследованием уже назывались имена бывшего министра обороны, а сейчас секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова, а также главы офиса Зеленского Андрея Ермака.