В Анкаре началась встреча Зеленского и Эрдогана

Контакты проходят на фоне сообщений о новом плане урегулирования и коррупционного скандала на Украине

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Встреча Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана началась в Анкаре на фоне сообщений о новом американском плане урегулирования и коррупционного скандала на Украине. Об этом сообщает РБК-Украина.

Ранее Зеленский заявлял, что в Анкаре намерен добиваться "активизации переговоров". По данным несколькх западных СМИ, в Турции он может встретиться со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, однако представитель американского президента в Турцию не приехал. На четверг в Киеве намечена встреча Зеленского с делегацией американских военных. 18 ноября портал Axios сообщил, что Вашингтон начал обсуждать со своими европейскими союзниками и Киевом новый план по урегулированию конфликта на Украине, который разрабатывается американской стороной при проведении консультаций с Россией.

Тем временем на Украине продолжается коррупционный скандал. Парламентская оппозиция потребовала отставки правительства, к ней присоединились некоторые представители правящей партии "Слуга народа".