Al Jadeed: Армия Израиля угрожает ударить еще по двум поселкам на юге Ливана

БЕЙРУТ, 19 ноября. /ТАСС/. Жители южноливанских поселков Айната и Тейр-Фальсай на берегу реки Литани получили предупреждение от израильском армии о готовящемся ударе по расположенным на их территории базам шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщил местный телеканал Al Jadeed.

По его информации, израильский военный представитель Авихай Эдри в видеообращении, распространенном в X на арабском языке, потребовал от населения покинуть дома, расположенные в обозначенной на карте красной зоне.

Ранее истребители израильских ВВС начали наносить удары по военным объектам "Хезболлах" в населенных пунктах Дейр-Кифа и Шехур на юге Ливана. Воздушная атака последовала примерно через один час после направленного их жителям предупреждения о необходимости выехать из опасных районов. Сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Превентивная эвакуация проведена в среду из ряда кварталов портового города Тир, куда также поступили угрозы о готовящемся воздушном нападении.

Израильские военные в последние дни неоднократно фиксировали попытки членов "Хезболлах" восстановить разрушенную инфраструктуру сил сопротивления по всему Ливану. Правительство Израиля расценило такие действия как нарушение двустороннего соглашения о прекращении огня, заключенного 27 ноября 2024 года.