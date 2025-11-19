Восемь стран ЕС договорились создать зону быстрой переброски войск через границы

В проект вошли Бельгия, Германия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Словакия и Чехия

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 19 ноября. /ТАСС/. Восемь государств Евросоюза подписали в Брюсселе декларацию о намерениях, официально учредив Центральную зону военной мобильности Северной Европы (CNE MMA) - региональное объединение, призванное упростить и ускорить перемещение войск и военной техники через границы внутри ЕС. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Нидерландов.

Уточняется, что в проект вошли Бельгия, Германия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Словакия и Чехия. Инициатива запущена на основе созданного в январе 2024 года Нидерландами, Германией и Польшей так называемого "коридора военной мобильности".

По данным ведомства, в рамках CNE MMA страны договорились "упрощать и гармонизировать" процедуры военных перевозок, улучшать инфраструктуру и расширять обмен информацией. "Это важный шаг вперед, но работа еще далека от завершения. Дальнейшая гармонизация должна привести к появлению своего рода "военного Шенгена", - заявил подполковник Харольд Хуммел, офицер штаба по вопросам военной мобильности Нидерландов.

По информации Минобороны, CNE MMA рассматривается странами ЕС "как модель для будущих региональных инициатив и потенциальный вклад в создание общеевропейской зоны военной мобильности".

Не первая попытка

Ранее зампредседателя Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила, что Брюссель планирует создать зону свободного перемещения войск и военной техники по территории ЕС - "военный Шенген" - к 2027 году. По словам главы дипслужбы ЕС Каи Каллас, срок переброски войск через всю территорию Европы должен быть сокращен до трех дней.

Впервые разговоры о "военном Шенгене" в ЕС и НАТО начались в 2015-2016 годах. После воссоединения Крыма с Россией НАТО провела ряд командно-штабных и логистических учений по переброске крупных сил по территории Европы, которые завершились, по утверждению ряда источников, "катастрофическим провалом".

Оказалось, что транспортная инфраструктура большей части Европы либо слишком изношена, либо чрезвычайно перегружена, либо не приспособлена для быстрой переброски крупных военных сил с тяжелой техникой. Отдельной проблемой стали разные и сложные режимы получения разрешений на перевозку военных, опасных или негабаритных грузов в государствах Евросоюза. Для согласования таких перевозок военным приходилось ждать разрешений местных властей в течение недель и месяцев.

Идея повышения военной мобильности в Европе была одним из основных элементов европейской программы Постоянного структурированного партнерства в сфере обороны и безопасности, созданной в декабре 2017 года по инициативе занимавшей тогда пост главы дипслужбы ЕС Федерики Могерини и при активной поддержке являвшегося на тот момент генсеком НАТО Йенса Столтенберга. Однако недостаток финансирования и пандемия COVID-19 не позволили довести первый проект "военного Шенгена" в ЕС до конца.