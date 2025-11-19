Глава "Слуги народа" открестился от инициативы о коалиционном правительстве

Давид Арахамия заявил, что это заявления отдельных народных депутатов, "они имеют на это право"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Глава правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия открестился от инициативы членов партии, предложивших создать коалиционное правительство, пригласив к участию в нем все представленные в Верховной раде политические силы, и уволить всех фигурантов коррупционного скандала вокруг "пленок Миндича".

Соответствующее заявление ранее опубликовал депутат от "Слуги народа" Никита Потураев. Инициатива была обнародована вскоре после того, как парламент поддержал отставку министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

"Что касается политических оценок, то их сегодня прозвучало предостаточно. Есть отдельные представители нашей фракции, которые тоже озвучили свои мнения по поводу ситуации в парламенте. Это заявления отдельных народных депутатов, они имеют на это право. Однако отмечу, что не следует воспринимать их как позицию всей фракции. Потому что ни фракция, ни партия с подобными заявлениями не выходила", - отметил Арахамия в своем телеграм-канале.

Среди лиц, которые, предположительно, фигурируют на аудиозаписях, сделанных в квартире бизнесмена Тимура Миндича (официальные обвинения им не предъявлены) - глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. А 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на аудиозаписях, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" (ЕС) и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа". Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о назревающем бунте внутри правящей партии "Слуга народа", где также заговорили о необходимости отправить Ермака в отставку.