В Харькове врачам угрожают отправкой на ЛБС за отказ от сверхурочных

Основной контингент пациентов учреждения составляют военные ВСУ с тяжелыми боевыми ранениями

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Руководство клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова в Харькове угрожает увольнением и отправкой на фронт медицинским сотрудникам за отказ сверхурочно выходить на работу без оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

"По имеющимся сведениям, руководство больницы, в лице директора Благовещенского Евгения Вячеславовича для снятия социальной напряженности и обеспечения бесперебойной работы применяет неправомерные методы управления. Сообщается о фактах принуждения персонала к сверхурочной работе без соответствующей оплаты. В случае отказа сотрудников от такой работы применяются меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения, с возможной последующей фабрикацией служебных расследований о профессиональной халатности, а также возможной отправкой на ЛБС не в качестве медика, в качестве замещения штатной единицы штурмовика", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, основной контингент пациентов учреждения составляют военнослужащие ВСУ с тяжелыми боевыми ранениями. Хирургические операции проводятся в круглосуточном режиме, что создает экстремальные условия для работы медицинского персонала. В связи с повышенной нагрузкой в учреждении фиксируется "значительная текучесть" кадров, в первую очередь среди сотрудников среднего медицинского звена.