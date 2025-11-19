СБ Белоруссии: Минск не получал официальных сообщений от Вильнюса об открытии границы

При этом, видя непоследовательные, неконструктивные шаги литовского правительства, власти Белоруссии следят за ситуацией, держат ее на постоянном контроле, отметил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Белоруссия не получала от литовской стороны официальных уведомлений насчет открытия границы. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"В СМИ появляются какие-то сообщения о том, что правительство Литвы собирается открыть закрытые им же пункты пропуска. При этом, видя непоследовательные, неконструктивные шаги литовского правительства, мы следим за ситуацией, держим ее на постоянном контроле. Поэтому со всеми заинтересованными [сторонами] обсудили ситуацию, которая складывается на сегодняшний день на границе. К сожалению, никаких официальных уведомлений ни о закрытии пунктов пропуска, ни об открытии, как этого требуют международные договоры, на сегодняшний день не поступало", - цитирует его агентство БелТА.

По его данным, в государственном секретариате Совета безопасности по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко состоялось межведомственное совещание, на котором обсуждалась ситуация на границе с Литвой. В нем приняли участие премьер-министр Александр Турчин, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, главы министерства иностранных дел Максим Рыженков, Государственного пограничного комитета Константин Молостов, Государственного таможенного комитета Владимир Орловский и Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

Участники встречи обсудили возможные меры, которые будет необходимо предпринять в случае открытия литовской стороной пунктов пропуска. "Белорусская сторона не закрывала пункты пропуска, была готова к конструктивному диалогу на государственном уровне по линии министерств иностранных дел", - подчеркнул госсекретарь Совбеза. Вольфович также отметил, что белорусская сторона при этом готова к конструктивному диалогу и работе. Соответствующие указания отданы пограничному и таможенному ведомствам со стороны премьер-министра и государственного секретариата Совета безопасности.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции. В ответ Минск прекратил пропуск через границу литовских фур и распорядился поставить их на платные стоянки. С четверга власти Литвы планируют открыть на границе с Белоруссией автомобильные пункты пропуска "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") и "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони").