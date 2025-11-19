Статья

Визит на фоне скандала: как на Украине отвлекают внимание от дела о коррупции

Владимир Зеленский совершает визит в Турцию на фоне громкого коррупционного скандала на Украине. О контексте, в котором происходит эта поездка, — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © Ukranian Presidency/ Handout/ Anadolu via Getty Images

Поездка на фоне скандала

Владимир Зеленский отправился в Турцию, где у него запланирована встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на фоне громкого коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем. Он разгорелся 10 ноября после объявления независимыми от офиса Зеленского антикоррупционными органами о проведении масштабной операции под названием "Мидас". По версии следствия, в коррупционной схеме оказались замешаны бывшие и действующие члены украинского кабмина. Самого Миндича — совладельца компании "Квартал 95" — в украинских СМИ называли "кошельком" Зеленского.

Во время визита Зеленского в Турцию Верховная рада Украины отправила в отставку министров энергетики и юстиции Светлану Гринчук и Германа Галущенко. За отставку Галущенко проголосовали 323 депутата, никто не воздержался и не голосовал против, 15 депутатов не приняли участие в голосовании. За отставку министра энергетики Светланы Гринчук проголосовали 315 депутатов, никто не воздержался и не голосовал против, не участвовал в голосовании 21 народный избранник.

Читайте также

На Украине по делу Миндича арестовали бывшего вице-премьера Чернышова

Это, по имеющейся информации, стало причиной раскола в правящей на Украине партии "Слуга народа". Перед этим некоторые депутаты "Слуги народа" открыто призвали Зеленского "очистить и обновить" его ближайшее окружение.

Позиция Вашингтона

СМИ обратили внимание, что на фотографиях с прибытия делегации в Турцию присутствует секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который на прошлой неделе также проводил переговоры в Турции, но потом, по информации СМИ, выехал в США. В то же время на фотографиях нет главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Оба политика упоминались в украинских СМИ как фигуранты коррупционного скандала.

Сам Ермак утверждает, что пребывает в Турции в составе украинской делегации. Впрочем, как пишет журнал The Economist, запланированная на 19 ноября встреча Уиткоффа и Ермака была отменена.

Читайте также

Миронов: Зеленский имитирует готовность к переговорам для удержания власти

"Как мне сказали, вероятно, Уиткофф не был в курсе скандала, в который он попадает, когда он соглашался на встречу", — написал в X журналист Оливер Кэрролл со ссылкой на источники.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, эта ситуация повлияла на позицию Вашингтона по Украине. Официальные лица США задаются вопросом, как Киев распоряжается средствами, которые предоставляют Соединенные Штаты. Некоторые американские чиновники размышляют, прекратят ли США оказывать помощь Украине. К тому же нежелание продолжать поставки оружия Киеву неоднократно выражал президент США Дональд Трамп.

Позиция ЕС

Скандал привел к возмущению в Европе, которая выделяет Киеву миллиарды долларов, считает обозреватель журнала The American Conservative Тед Снайдер.

"Коррупционный скандал вызвал волну возмущения в Европе, которая вложила миллиарды долларов в оборону Украины и в энергетический сектор страны. Он вновь пробудил опасения по поводу отправки денег на Украину, а также в отношении кандидатуры Украины на вступление в ЕС", — считает эксперт.

Читайте также

Захарова: ЕС был частью коррупционных схем Миндича

Как он отметил, действия Зеленского "создают впечатление, что он сам замешан в коррупции". "Дело не только в сохраняющейся коррупции, которая была частью украинского правительства с самого начала, но и в близости к Зеленскому и специфическом характере коррупции", — указал Снайдер.

К тому же, по имеющимся данным, Зеленский фигурирует в обвинительном заключении по делу Миндича.

При этом в ЕС преимущественно пытаются покрывать Зеленского. Впрочем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал украинский режим "военной мафией" и сравнил призывы продолжить поддержку Украины с "попыткой помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки".

Но, как ранее отмечал американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс, многие западные правительства просто не заинтересованы в завершении конфликта на Украине.

При этом, по подсчетам ТАСС, ВСУ с начала СВО потеряли почти 1,5 млн человек.

Лидия Мисник