СБ Белоруссии: Литва закрытием границы нагадила своему народу

На охраняемых стоянках в Белоруссии находятся свыше 1,6 тыс. литовских грузовых машин, напомнил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Литовские власти, закрыв пункты пропуска на границе с Белоруссией, навредили собственному народу. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Наши литовские соседи, обвинив Беларусь в угрозе атаки воздушными шарами, без объяснения причин, без какого-либо дипломатического разбирательства, без обсуждения проблемы на государственном уровне закрывают в одностороннем порядке пункты пропуска. Сделали это необдуманно и, по сути, нагадили своему народу", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, на охраняемых стоянках в Белоруссии находятся свыше 1,6 тыс. литовских грузовых машин.

Как считает Вольфович, попытки Запада обострить ситуацию в регионе являются гибридной угрозой. "Она направлена на подрыв нормальных, добрососедских отношений в угоду политическим эмоциям", - отметил он.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции. В ответ Минск прекратил пропуск через границу литовских фур и распорядился поставить их на платные стоянки.

С четверга власти Литвы планируют открыть автомобильные пункты пропуска "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") и "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони").