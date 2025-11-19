США выступили против принятия итоговой декларации G20 в ЮАР без Вашингтона

Такой документ должен быть оформлен исключительно как заявление председателя, чтобы однозначно продемонстрировать отсутствие консенсуса, подчеркивается в заявлении

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 19 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа официально предупредила Южно-Африканскую Республику не добиваться принятия открывающимся 22 ноября в Йоханнесбурге под председательством ЮАР саммитом лидеров стран Группы двадцати (G20) совместной итоговой декларации. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ.

"США выступают против принятия любого итогового документа саммита G20 на основе консенсусной позиции "двадцатки" без согласия Соединенных Штатов, - говорится в нем. - Если ЮАР в качестве председателя G20 и выпустит какой-либо документ, он должен быть оформлен исключительно как заявление председателя, чтобы однозначно продемонстрировать отсутствие консенсуса".

В направленной 15 ноября Соединенными Штатами по дипломатическим каналам ноте подчеркнуто, что США не будут участвовать ни в подготовке саммита G20 в Йоханнесбурге, ни в его работе. Вашингтон заявил, что заблокирует любой итоговый документ саммита, представленный как консенсусная позиция G20, поскольку приоритеты ЮАР "противоречат политическим взглядам США".

Между тем министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола заявил 18 ноября, что Южно-Африканская Республика будет добиваться принятия итоговой декларации саммита G20. "Мы считаем, что "двадцатка" способна подать сигнал о том, что мир может двигаться дальше без США, - сказал он на конференции Bloomberg Africa Business Summit. - Наличие многосторонних платформ является единственным способом обеспечить функционирование мира". Однако Ламола не исключил, что в случае отсутствия условий для принятия совместной декларации его заключительным документом станет заявление председателя.

Ранее президент США Дональд Трамп в сети Truth Social сообщил, что представители Соединенных Штатов не поедут на саммит G20. Он назвал позором проведение саммита в ЮАР, обратив внимание на ситуацию с положением прав белого населения, которое, по его мнению, подвергается насилию.

Саммит лидеров стран G20 открывается 22 ноября и продлится два дня. Его повестка дня разработана на основе трех принципов - солидарность, равенство и устойчивое развитие. Председатель саммита и президент ЮАР Сирил Рамапоса дал понять, что в качестве одной из своих главных задач на встрече в верхах в Йоханнесбурге он видит укрепление позиций глобального Юга в мировой экономике и международных отношениях.