На Украине назначили и.о. главы Минэнерго и Минюста

Должности заняли Артем Некрасов и Людмила Сугак

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Кабмин Украины назначил исполняющим обязанности главы Минэнерго Артема Некрасова вместо уволенной с поста министра на фоне антикоррупционного скандала Светланы Гринчук. В то же время в связи с увольнением министра юстиции Германа Галущенко и.о. главы Минюста стала Людмила Сугак.

По данным, опубликованным в Telegram-канале Минэнерго, Некрасов был первым заместителем Гринчук. "Осознаю весь вес ответственности перед страной и отраслью. Мы вошли в активную фазу сложнейшего в истории Украины отопительного сезона. Следовательно, среди неотложных задач - стабильная работа энергосистемы, прозрачность процессов, восстановление доверия и эффективное сотрудничество с международными партнерами, привлечение ресурсов для ремонтов и восстановление поврежденных энергетических объектов. Приложу все усилия, чтобы справиться с этими вызовами, пока правительство и Верховная рада будут определяться с кандидатурой нового главы министерства", - приводит его слова пресс-служба министерства.

В то же время издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в кабмине сообщило, что и.о. главы Минюста после увольнения Галущенко стала Людмила Сугак. Уточняется, что она была заместителем Галущенко по вопросам европейской интеграции.

12 ноября на фоне антикоррупционного скандала в Раду поступили заявления об отставке Галущенко и Гринчук. 19 ноября парламент отправил их в отставку. Галущенко и Гринчук, по данным украинских СМИ, живут в гражданском браке. В Раде предполагают, что они могли сбежать из страны.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, а также у Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на пленках под псевдонимом Али-Баба.