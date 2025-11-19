NYP: ФБР затягивало расследование покушения на Трампа

Агентство скрывало данные о стрелявшем, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) затягивало расследование Палаты представителей Конгресса США по делу о покушении на американского президента Дональда Трампа в июле 2024 года, скрывая ключевые данные о стрелявшем в него Томасе Мэттью Круксе. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP) со ссылкой на двух конгрессменов, участвовавших в расследовании.

Как отмечается, новые данные об активности Крукса в социальных сетях, которые ранее не были переданы Конгрессу, включают многочисленные одобрения политического насилия, призывы к убийству политиков и инструкции по изготовлению самодельных бомб. Конгрессмены Майк Келли и Пэт Фэллон заявили, что ФБР никогда не передавало эти файлы в ходе расследования, и призвали к новому расследованию.

Так, в одном из постов, датированных августом 2020 года, Крукс писал: "Единственный способ бороться с правительством - это атаки в стиле терроризма, пронести бомбу в важное здание и взорвать ее до того, как кто-либо увидит тебя, <... >и попытаться убить [чиновников]".

Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его предвыборной кампании в Пенсильвании. В кандидата в президенты стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс, одна из пуль прошла в миллиметрах от головы Трампа, задев ухо. Крукс был ликвидирован сотрудниками Секретной службы США, которая охраняет первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших лидеров.