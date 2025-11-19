МИД ФРГ: США не информировали Германию о новом плане по Украине

Министр иностранных дел Йохан Вадефуль признал "продолжающиеся усилия всех международных партнеров" по урегулированию конфликта

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Американская сторона не информировала власти Германии о некоем новом плане по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль на пресс-конференции, которая транслировалась в X.

"Нет, нас не информировали на этот счет", - сказал он. В то же время министр признал "продолжающиеся усилия всех международных партнеров" по урегулированию конфликта. "Все, что идет в этом направлении, мы, само собой разумеется, поддерживаем", - отметил Вадефуль.

По утверждению портала Axios, текущий проект плана между Вашингтоном и Москвой состоит из 28 пунктов, включая гарантии безопасности для Украины и Европы.

Как заявила в среду в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.