Белорусская таможня готова к возобновлению движения через пункты пропуска с Литвой

Государственный пограничный комитет республики ранее получил от Литвы официальное уведомление, согласно которому с 01:00 будут открыты литовские пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай"

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Белорусские таможенники готовы к планируемому возобновлению движения через закрытые ранее литовской стороной два пункта пропуска. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.

"Смены укомплектованы, все технические средства, необходимые для осуществления таможенного контроля, функционируют", - говорится в тексте.

В ведомстве напомнили, что ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии получил от Литвы официальное уведомление, согласно которому с 01:00 (время совпадает с московским) будут открыты литовские пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай". "Сопредельные белорусские [пункты пропуска] "Каменный Лог" и "Бенякони" не закрывались и продолжат работу в штатном режиме", - пояснили в Таможенном комитете.

29 октября Литва в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, угрожала безопасности гражданской авиации. В ответ Минск прекратил пропуск через границу литовских фур и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков.