"Инсайдер": на Украине внесли залог за бывшего вице-премьера Чернышова

По данным издания, экс-министр национального единства страны должен выйти из СИЗО в ближайшее время

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Залог в размере $1,2 млн был внесен за бывшего вице-премьера, экс-министра национального единства Украины Алексея Чернышова, который приходится другом и кумом Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает издание "Инсайдер".

По его данным, Чернышов должен выйти из СИЗО в ближайшее время.

11 ноября Чернышову были предъявлены обвинения как фигуранту коррупционной схемы бизнесмена Тимура Миндича. 18 ноября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога.

Решение о взятии под стражу экс-министр назвал "шокирующим". В ходе судебного заседания, которое растянулось на два дня, выяснилось, что экс-министр на пленках из квартиры Миндича проходит под кличкой Че Гевара, а его жена Светлана - под прозвищем Профессор. По данным следствия, Чернышов через жену получил от группы Миндича более $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого теперь отправили в отставку, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров из квартиры Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком Зеленского", выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на пленках под псевдонимом Али-Баба.