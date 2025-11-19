Министр Сухопутных войск США встретился в Киеве с Сырским и Шмыгалем

Главнокомандующий ВСУ рассказал американской делегации о положении на поле боя

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр Сухопутных войск (армии) США Дэниел Дрисколл встретился в Киеве с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и главой Минобороны Украины Денисом Шмыгалем.

Сырский, в частности, рассказал американской делегации о положении ВСУ на поле боя. "Провел продуктивную рабочую встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. В ходе встречи проинформировал американских коллег о текущей ситуации на поле боя", - написал Сырский на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Главком добавил, что обсудил с американской стороной усиление возможностей Украины в сфере противовоздушной обороны, беспилотных систем и подготовки личного состава.

Шмыгаль также сообщил, что встретился с Дрисколлом. "Сфокусировались на следующих шагах по реализации исторических оборонных договоренностей, которых достигли [Владимир] Зеленский и президент [США Дональд] Трамп", - написал глава Минобороны Украины в своем Telegram-канале. Зеленский еще в сентябре заявлял, что хочет в ближайшее время заключить с Вашингтоном соглашения по закупке оружия и производству дронов.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на посольство США в Киеве, американская делегация во главе с Дрисколлом находится в Киеве для изучения ситуации и обсуждения возможностей по завершению конфликта.