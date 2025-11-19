Макрон: Франция направляла в Молдавию борцов против вмешательств в выборы

Поводом для этого стали некие ежедневные "нападения со стороны русских", отметил президент республики

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Французские специалисты из агентства по противодействию иностранному влиянию Viginum работали в Молдавии во время парламентских и президентских выборов. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с читателями региональной газеты La Voix du Nord.

"Мы отправили команды Viginum в Молдавию, где прошли выборы - сначала президентские, а затем парламентские", - рассказал Макрон.

По его словам, поводом для этого стали некие ежедневные "нападения со стороны русских".

В этом же контексте он упомянул и прошедшие в Румынии президентские выборы, где одного из кандидатов отстранили, отменив результаты первого тура на фоне подозрения о внешнем вмешательстве в избирательную кампанию. После этого Макрон подробно рассказал о том, как, якобы, русские помогли росту рейтингов одного из кандидатов на выборах в Центральноафриканской республике (ЦАР) за счет продвижения в соцсетях.

Завершил же он свой монолог примером с распространением во Франции новостей о постельных клопах, которые, по его мнению, были призваны "отвлечь внимание от Украины и высмеять французскую демократию". "Все это для того, чтобы сказать вам, что слабые места нашей информационной инфраструктуры очень хорошо видны нашим врагам", - заключил он.